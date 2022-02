La crypto-monnaie est-elle sûre ?

Les crypto-monnaies sont généralement construites à l’aide de la technologie blockchain. La blockchain décrit la manière dont les transactions sont enregistrées dans des « blocs » et horodatées. C’est un processus technique assez complexe, mais le résultat est un registre numérique de transactions de crypto-monnaie difficile à falsifier pour les pirates. De plus, les transactions nécessitent un processus d’authentification à deux facteurs. Par exemple, il peut vous être demandé d’entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour démarrer une transaction. Ensuite, vous devrez peut-être saisir un code d’authentification envoyé par SMS sur votre téléphone portable personnel.

Bien que divers mécanismes de sécurité soient en place, cela ne signifie pas que les crypto-monnaies ne sont pas piratables. Plusieurs hacks ont coûté cher aux start-ups de crypto-monnaie. Les pirates ont frappé Coincheck à hauteur de 534 millions de dollars et BitGrail pour 195 millions de dollars, ce qui en fait deux des plus gros hacks de crypto-monnaie de 2018.

Contrairement à l’argent garanti par le gouvernement, la valeur des monnaies virtuelles est entièrement déterminée par l’offre et la demande. Cela peut créer des fluctuations sauvages qui produisent des gains importants pour les investisseurs ou de grosses pertes. Et les investissements en crypto-monnaie sont soumis à une protection réglementaire beaucoup moins importante que les produits financiers traditionnels tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement.

Quatre conseils pour investir dans la crypto-monnaie en toute sécurité

Selon Consumer Reports, tous les investissements comportent des risques, mais certains experts considèrent la crypto-monnaie comme l’un des choix d’investissement les plus risqués. Si vous envisagez d’investir dans les crypto-monnaies, ces conseils peuvent vous aider à faire des choix éclairés.

Informez-vous

Avant d’investir, renseignez-vous sur les échanges de crypto-monnaie. On estime qu’il y existe plus de 500 plateformes d’échange de crypto, et bien plus de cryptomonnaies disponibles. Connaître les plateformes et les différents actifs vous permettra donc de mettre toutes les chances de votre côté.

Apprenez à bien stocker votre monnaie numérique

Si vous achetez de la crypto-monnaie, vous devez la stocker. Vous pouvez le conserver sur un échange ou dans un portefeuille numérique. Bien qu’il existe différents types de portefeuilles, chacun a ses avantages, ses exigences techniques et sa sécurité. Comme pour les échanges, vous devez étudier vos choix de stockage avant d’investir.

Diversifiez vos investissements

La diversification est la clé de toute bonne stratégie d’investissement, et cela est vrai lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie. Ne mettez pas tout votre argent dans Bitcoin, par exemple, simplement parce que c’est le nom que vous connaissez. Il existe des milliers d’options et il est préférable de répartir votre investissement sur plusieurs devises.

Préparez-vous à la volatilité

Le marché des crypto-monnaies est très volatil, alors préparez-vous à des hauts et des bas. Vous verrez des fluctuations spectaculaires des prix. Si votre portefeuille d’investissement ou votre bien-être mental ne peuvent pas gérer cela, la crypto-monnaie n’est peut-être pas un choix judicieux pour vous.

La crypto-monnaie fait fureur en ce moment, mais rappelez-vous, elle en est encore à ses balbutiements et est considérée comme hautement spéculative. Investir dans quelque chose de nouveau comporte des défis, alors soyez prêt. Si vous envisagez de participer, faites vos recherches et investissez prudemment pour commencer.

L’un des meilleurs moyens de rester en sécurité en ligne consiste à opter pour des plateformes certifiées. C’est le cas par exemple pour Bitcoin Prime site officiel. En outre, vous devez penser à la protection de votre ordinateur en installant de bons anti-virus. Ceux-ci vous protègeront des logiciels malveillants, des logiciels espions et du vol de données. Les antivirus protègent également vos paiements en ligne à l’aide d’un cryptage de niveau bancaire.