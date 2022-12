La grosse bêtise de Sonko dans le bureau du juge…Hallucinant !

Ousmane Sonko est un politicien qui, visiblement, joue avec les jeunes Sénégalais qu’il abuse avec ses prises de position musclées en public et les défis lancés à Macky Sall par le biais de ses vidéos. Il sait que tout ce qu’il dira sera gobé facilement par ses partisans parce que ces derniers ont ôté à Macky toute once de confiance. Et ce qui s’est passé dans le cabinet du juge est ahurissant…

Un Sonko qui voulait l’éclatement de la vérité, s’arc-boute soudainement à son droit de garder le silence sur toutes les questions. Même celle de savoir s’il connaît Adji Sarr…Il refuse l’éclatement de la vérité. Que cache Sonko ? Pourquoi se couvre-t-il de son droit de garder le silence lui qui voulait éventrer devant tout le Sénégal le complot ourdi par Macky Sall ?

Plus le dossier judiciaire l’opposant à Adji Sarr progresse, plus Ousmane Sonko perd toute sa sérénité. Ousmane Sonko et ses avocats criaient à tout bout de champ qu’ils n’attendaient qu’une confrontation avec Adji Sarr pour faire éclater toute la vérité sur cette affaire et prouver enfin à la face du monde que tout ceci ne relevait que d’un complot ourdi par l’Etat. Bref, ils clamaient haut et fort qu’à l’issue d’une confrontation avec Adji Sarr, le Doyen des juges d’instruction n’allait que décerner un non-lieu sur cette affaire.

Seulement, dès que la date de la convocation des deux parties devant le Doyen des juges d’instruction avait été fixée, on commençait déjà à sentir une certaine panique de la part du leader du Pastef et de ses avocats. Ils ont commencé par fixer des préalables, exigeant que Mamour Diallo et d’autres personnes soient d’abord entendus dans le cadre de cette affaire, avant une confrontation.

Une stratégie d’arrière-garde qui démontre que Ousmane Sonko et ses conseils veulent cacher certaines choses à l’opinion et ne tiennent pas à cette confrontation avec Adji Sarr. Ousmane Sonko est un homme politique qui aspire à diriger le Sénégal en 2024, qu’est-ce que cela lui coûte de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées pour se blanchir une bonne fois dans cette affaire ?

Il lui est facile, si tout ce qu’on dit sur cette affaire contre lui n’est pas vrai, de répondre à toutes les questions qui sont posées, qu’il s’agisse de celles des avocats de la partie civile que celles du Procureur. Ceci n’a rien à voir à un complot. Il ne l’appartient tout juste à répondre à toutes les questions et à démontrer qu’il n’a rien à se reprocher et que tout ceci relève d’un complot. Ousmane Sonko a choisi pitoyablement de se courber l’échine lors de la confrontation avec Adji Sarr devant le Doyen des juges d’instruction en charge de cette affaire.

Quelle déception de la part de tous ces Sénégalais qui espéraient une autre attitude la part du leader du Pastef lors de cette confrontation ? A la place, Ousmane Sonko a préféré sortir du bureau du Doyen des juges d’instruction pour déclarer face à la presse que parce que les avocats de Adji Sarr, le Procureur de la République, tous lui en veulent. Une attitude pitoyable de sa part. Qu’il réponde aux questions qui lui sont posées, ensuite il a tout le loisir de démontrer que tout ceci relève d’un complot. Les Sénégalais savent faire la part des choses.

Depuis le début de l’éclatement de cette affaire, Ousmane Sonko reste toujours dans sa logique de manipuler tous les Sénégalais. Le leader du Pastef ne veut pas aller à un procès. Faute d’arguments, lui, ses avocats, ses sbires au sein de son parti politique, sans arguments convaincants, tout en cherchant à manipuler l’opinion, demandent ni plus ni moins au Doyen des juges d’instruction de délivrer un non-lieu à Ousmane Sonko. Sans rire ! Si Ousmane Sonko veut un non-lieu et se sent blanc comme la neige, qu’il réponde aux questions et démonte toutes les accusations portées contre lui.

C’est là où se situe véritablement le débat, mais lui tient coûte que coûte à brouiller les pistes, il fait obstruction à l’action de la justice en empêchant l’évolution de l’enquête. Ousmane Sonko n’est plus un homme serein. Selon des sources, il aurait même envoyé un journaliste que l’on présente comme un de ses pions et qui est patron d’un site people auprès de Adji Sarr avec une grosse enveloppe garnie de billets de banque pour qu’elle arrête ses accusations contre lui.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn