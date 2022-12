La personne qui veut « détruire » Sonko est identifiée…ce n’est pas Macky

Ousmane Sonko incarne l’opposition radicale. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à s’imposer sur la scène politique. A lui tout seul, il représente la plus grande menace à laquelle Macky Sall et son régime font face. Mais le maire de Ziguinchor risque de rater son rendez-vous pour la présidentielle de 2024. Une vieille affaire le poursuit toujours et risque de l’envoyer au fond du trou. La principale personne au cœur de cette affaire est prête à tout pour éliminer le patriote en chef…

S’il y’a une personne qui en veut à Ousmane SONKO, c’est bien Adji Sarr. Depuis février 2020, la jeune masseuse poursuit le leader de Pastef de viols et menace avec arme à feu. Une affaire qui a fait couler beaucoup de sang, d’encre et de salive. En effet, les souteneurs du leader de Pastef crient au complot. Ils essaient de toutes les manières possibles de soustraire Sonko des mains de dame justice.

Les manifestations de mars 2021, à l’appel de Ousmane Sonko, ont déjà coûté la vie à quatorze jeunes. Depuis lors, la présumée victime s’était mise à l’ombre pour se protéger. Mais le petit poucet a grandi entre-temps. Désormais, Adji Sarr est déterminée à aller jusqu’au bout de sa logique. Elle est devenue une véritable épine sous le pied de Sonko. Celle qui a battu le record en termes de «fausse» grossesse, est disposée à détruire Sonko. Pour y arriver, elle compte sur la tenue d’un procès.

Pendant sa confrontation avec Sonko, Adji aurait refusé de montrer les preuves vidéo qu’elle a toujours déclaré détenir. Mieux, la jeune fille est restée muette sur beaucoup de questions. Lors de sa sortie, mercredi, elle est même allée jusqu’à attaquer frontalement Ousmane Sonko en lui faisant comprendre qu’elle n’était plus la gamine que « tu violais et tu donnais des ordres ». Cette posture de confiance de la masseuse pousse beaucoup d’analystes à se dire qu’Adji Sarr garderait une dernière carte dans sa manche. Et elle pourrait l’utiliser au procès pour mettre à nu le leader de Pastef.

Car si réellement Adji Sarr détient des vidéos, celles-ci feraient des dégâts. Une personne qui crie au viol pendant plus d’une année ne peut que détenir des preuves. D’autant plus que ce viol a déjà causé plus de quatorze morts. Montrer des images de Sonko dans certaines positions sera le moyen le plus rapide de mettre fin à la carrière politique du principal adversaire de Macky Sall. Le PROS (Président Ousmane Sonko) a bâti son image autour d’un idéal. Celui d’un « ibadou » irréprochable. Ce serait très malsain de le voir dans certaines positions. Il perdrait toute crédibilité aux yeux de ses soutiens.

Mais on dirait que c’est ce que cherche Adji Sarr. Montrer à la face du monde le véritable visage de son bourreau présumé. Mais pour cela, il faudrait déjà qu’elle soit en mesure de faire des déclarations cohérentes. Ensuite qu’elle soit en possession des preuves dont on vend l’existence depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté. Car cette affaire de viol a été le déclenchement de la chasse aux sorcières auxquelles on assiste ces derniers jours.

Ousmane Sonko, par contre, a intérêt à surveiller ses arrières. Ce réveil soudain de Adji Sarr n’augure rien de bon pour sa carrière politique. Si effectivement la fille va jusqu’au procès et qu’elle apporte des preuves, il sera fini. Tout ce qu’il a construit, s’écroulera comme un château de cartes. Et Pastef ne survivra pas à une telle humiliation. Ce parti a tout misé sur une seule personne : Ousmane Sonko. Mais il faudra déjà qu’il y ait un procès. Les patriotes réclament un non-lieu car, selon eux, la « théâtralisation des institutions de la justice, a assez duré ».

Avec l’affaire Sweet Beauty, on se rend compte que Adji Sarr est la plus grande menace qui plane actuellement sur la tête de Sonko. Cette victime présumée est prête à tout pour faire condamner son bourreau. Mais la tâche ne sera pas facile, Sonko a le soutien d’une bonne partie des jeunes. Et ils n’hésitent pas à sacrifier leur vie pour préserver le PROS. Alors cette affaire est loin d’être terminée. Car Adji Sarr est déterminée à en finir une bonne fois pour toute !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru