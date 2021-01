La Land cruiser du DG de DDD choque les Sénégalais et les…français

Voiture de luxe du DG de DDD : Les Sénégalais toujours sous le choc

Depuis que Me Moussa Diop a fait sa sortie pour accuser son successeur à la tête de Dakar Dem Dikk (DDD) de s’être payé un véhicule de fonction, luxueux dont le coût est estimé à 85 millions FCFA, c’est l’indignation. La voiture du nouveau directeur général de DDD choque encore, et encore. Incroyable mais vrai ! Comment, un DG qui vient à peine d’être nommé à son poste, peut-il se permettre une telle indécence dans un pays comme le nôtre ?

Me Moussa Diop qui a voulu rendre à son successeur la monnaie de sa pièce, après que ce dernier a tenu un point de presse pour dénoncer sa gestion, réplique et l’accuse en ces termes : « Il n’a qu’à vous dire comment il a acheté en trois mois, la Land Cruiser Platinium de 85 millions FCFA qu’il conduit ». Un scandale ! Depuis que Me Moussa Diop l’a accusé, le nouveau directeur général de DDD n’ose plus faire de déclaration. Face à une telle accusation, il préfère observer le silence. Normal, il est pris dans les faits.

Le plus grave, c’est que lui est le directeur général dont la mission qui lui est confiée, est de relever la société de transports publics dont la plupart des bus ne sont pas fonctionnels et sont dans les garages de la société. A DDD, on est au bord de la crise. Les finances de cette société sont loin d’être au vert. Arrivé à la tête de DDD avec la claire mission de permettre à la société de se relever de ses difficultés, le nouveau directeur général commence par choquer tout le monde en se payant un véhicule de fonction, une Land Cruiser Platinum de 85 millions FCFA. C’est l’indignation.

Figurez-vous que quand Xibaaru a montré la photo d’une Land Cruiser Platinum à un Français établi au Sénégal et qu’on lui a dit que c’est le Directeur général d’une société d’Etat qui se l’est achetée comme voiture de service, il s’est montré très étonné. Pour répondre qu’en France, Macron et ses ministres par décence, n’osent pas s’acheter une voiture pareille pour leurs services. Macron le président français possède une Renault Espace blindée qui était même tombée en panne en décembre…Prix de la Renault Espace…60.000€ soit 39 millions FCFA.

Si dans un pays comme la France, aucune autorité n’ose se permettre d’avoir à sa disposition une voiture aussi luxueuse sur le dos du contribuable, que doit-il en être pour un pays pauvre comme le Sénégal ?

Comment un directeur général peut-il se permettre une telle folie, alors que les bus du parc de la société de transports publics qui lui est confiée sont en panne ? Comment le Président de la République Macky Sall peut-il laisser passer un tel scandale sans agir et ne pas sanctionner le coupable d’un acte aussi indécent ?

