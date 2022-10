La lettre de politique sectorielle actualisée à la fonction publique

Le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur a procédé au lancement officiel du processus d’actualisation de sa Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) le 12 octobre 2022 à Saly. Après l’ouverture des travaux par le Secrétaire général du Ministère au nom du Ministre, le coordonnateur de la cellule d’études et planification (CEP) a présenté les termes de références en déclinant les étapes qui vont aboutir au livrable prévue au mois de décembre.

A sa suite, le consultant a présenté le processus d’élaboration de la LPSD en revenant sur la note d’orientation méthodologique, les objectifs de la mission, le cadrage stratégique, la constitution du portefeuille de programme et l’élaboration du cadre de performance. Il a aussi présenté les outils de diagnostic comme SWOT et l’Arbre à problème avant de donner les consignes des travaux de groupe.

L’atelier a vu la participation du comité de pilotage, du comité technique de la chaîne PBBSE, des directeurs et autres chefs de services ainsi que le représentant de la coopération allemande qui accompagne la CEP dans l’élaboration de la LPSD, du Ministère des finances et du Budget, du Ministère de l’Education nationale, le Ministère de la Santé et de l’action sociale, le BOM et le Secrétariat général du gouvernement.