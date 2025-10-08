La lutte contre l’ingérence et la désinformation étrangères au cœur d’un rapport de recherche

Dans un contexte marqué par la montée en puissance de la désinformation et des ingérences étrangères, AfricTivistes publie son rapport analytique sur la manipulation et l’ingérence étrangère par le biais de l’information (FIMI) au Sénégal.

Selon l’indice FIMI de l’Institut européen d’études de sécurité (EUISS), le Sénégal demeure le pays le plus résilient d’Afrique de l’Ouest (60/100). Toutefois, cette relative stabilité démocratique ne le met pas à l’abri des ingérences informationnelles étrangères, qui trouvent dans ses vulnérabilités un terrain d’influence.

L’étude met en lumière :

Les vulnérabilités du paysage informationnel sénégalais (technologiques, médiatiques et institutionnelles) ;

Les acteurs et mécanismes impliqués dans les campagnes de manipulation ;

Les risques pour la souveraineté, la stabilité démocratique et la cohésion sociale du pays, notamment en période électorale.

Basée sur la méthodologie développée par International IDEA, l’analyse combine entretiens qualitatifs, recherches documentaires et enquêtes de terrain. Elle formule également des recommandations concrètes pour renforcer la résilience du Sénégal face aux nouvelles menaces informationnelles, à l’heure où les technologies émergentes comme les deepfakes accentuent les risques de manipulation.