Procès d’Abdou Nguer : le chroniqueur risque gros

Le chroniqueur de la SENTV, Abdou Nguer, et son co-prévenu Pape Amadou Ndiaye Diaw ont comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Nguer est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l’État et apologie de crimes ou délits, tandis que Diaw est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Les deux dossiers ont été réunis, car ils concernent une vidéo TikTok liée à la mort de l’ancien président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, dans laquelle un commentaire demandait une autopsie.

À l’audience, Abdou Nguer a nié les faits, affirmant que ses interventions relevaient du simple commentaire d’actualité. Son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, a reconnu avoir créé le compte « Abdou Nguer seul » et publié la vidéo pour gagner en visibilité.

Le procureur de la République a dénoncé des propos jugés diffamatoires et mensongers, estimant que Nguer avait porté atteinte à l’honneur des autorités. Il a requis 2 ans de prison dont 1 an ferme et une amende de 500 000 FCFA contre Abdou Nguer, et 6 mois ferme avec 100 000 FCFA d’amende contre son co-prévenu.