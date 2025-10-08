Tribunal de Dakar : Abdou Nguer fixé sur son sort le 12 novembre

Attraits devant le tribunal correctionnel de Dakar pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et d’offense au chef de l’État, le chroniqueur Abdou Nguer et son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, seront fixés sur leur sort le 12 novembre 2025.

Le procureur de la République a requis deux (2) ans dont un (1) an ferme contre Abdou Nguer, et six (6) mois ferme contre Pape Amadou Ndiaye Diaw. La défense, de son côté, a plaidé l’innocence des prévenus.

Selon Me Arona Basse, son client Amadou Ndiaye Diaw s’est limité à reprendre un commentaire d’un internaute qu’il a placé en bas d’une vidéo d’Abdou Nguer sur Mamadou Badio Camara. Pour lui, aucune infraction ne peut être retenue à son encontre.

Quant à la défense d’Abdou Nguer, assurée par Mes Alpha Diallo, Alioune Badara Fall et El Hadji Diouf, elle a demandé la relaxe pure et simple, estimant qu’il n’y avait aucune intention délictuelle.