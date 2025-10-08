Sénégal-Mauritanie : Dame Mbodj s’explique sur la flambée des prix des billets

À l’approche du match très attendu entre le Sénégal et la Mauritanie (14 octobre) comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial-2026, une polémique enfle autour de l’augmentation des prix des billets. Alors que les supporters expriment leur mécontentement face à cette hausse soudaine, la SOGIP, gestionnaire du stade Abdoulaye Wade, a tenu à clarifier sa position par la voix de son directeur général Dame Mbodj.

Dans une sortie à Wiwsport, ce dernier a démenti toute implication de la SOGIP dans la révision des tarifs. « C’est la fédération qui nous doit de l’argent et nous demandons le remboursement de cette dette. La SOGIP n’a jamais augmenté le prix de location du stade Abdoulaye Wade, depuis trois ans. Le montant reste donc inchangé. Nous ne sommes en aucun cas impliqués dans l’augmentation des prix des billets », a-t-il affirmé.

Selon Dame Mbodj, la véritable source du problème réside dans les rapports financiers entre la SOGIP et la Fédération sénégalaise de football (FSF). Pour ce match contre la Mauritanie, il révèle que la SOGIP a exigé un engagement formel de paiement de la part de la nouvelle équipe fédérale dirigée par Abdoulaye Fall. Une mesure prise pour éviter les irrégularités passées.

«Pour le précédent match contre le Soudan, la fédération n’avait pas signé de contrat. Pour ce match contre la Mauritanie, nous demandons à la FSF de signer et de s’engager à régler ce qui nous est dû ou de signer un moratoire pour la dette», demande-t-il dans des propos repris par Seneweb.

Dame Mbodj brandit même une menace d’un blocage. Selon lui, sans signature d’un engagement, la tenue même du match au stade Abdoulaye Wade pourrait être compromise. « Si elle ne signe pas la convocation, il n’y aura aucun prétexte pour jouer au stade», a-t-il averti, mettant ainsi la FSF face à ses responsabilités.

Alors que les fans des Lions attendent impatiemment ce derby ouest-africain, cette crise financière entre les deux entités pourrait jeter une ombre sur cette journée décisive pour la qualification des Lions au Mondial-2026.