Ousmane Sonko reçoit le ministre tchadien de l’Enseignement supérieur,

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé une audience, ce mercredi 8 octobre 2025, au Dr Tom Erdimı, ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle de la République du Tchad.

Portant un message du Chef du Gouvernement tchadien à son homologue sénégalais, Dr Erdimı a échangé avec le Premier ministre sur les voies et moyens de consolider la coopération entre Dakar et N’Djamena, notamment dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du développement économique.

Cette rencontre intervient en marge de la deuxième édition du Forum d’investissement « FII Sénégal 2025 », à laquelle participe le ministre d’État tchadien. L’événement, qui réunit des décideurs politiques, des investisseurs et des experts du monde entier, vise à promouvoir les partenariats économiques et les projets d’avenir en Afrique.

Selon la Primature sénégalaise, cette audience illustre la volonté partagée des deux pays de renforcer leurs relations historiques et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération au service du développement durable.