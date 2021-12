Côte d’ivoire : La police a-t-elle maquillé le meurtre du jeune Fabrice ?

Un jeune homme dont l’âge oscillant les 35 ans, a trouvé la mort en sautant d’un cargo de la police selon un rapport des policiers. Le défunt aurait refusé de se faire transférer à la préfecture de police d’Abobo, au nord-est d’Abidjan. L’oncle du défunt, répondant aux initiales de MAY, a donné, sa version des faits qui auraient coûté la vie à son neveu. Voici son témoignage…

Qui était réellement Fabrice ?

Le défunt se nomme Fabrice Liehouan. Il a eu 28 ans cette année 2021 et non 35 ans comme on veut le faire croire. Le jour de sa disparition, la famille n’a pas été informée. Il travaille dans la restauration donc il finit tard la nuit. Parfois il descend du travail vers 2h du matin et les week-ends, il peut travailler jusqu’à 3h du matin.

Il est en charge du parking d’un célèbre restaurant qui est situé dans la cité CNPS 2 des 50 logements dans la commune de Marcory. Le dimanche 5 décembre, je l’ai vu. On a même échangé car on devrait préparer le mariage d’un de ses cousins le 11 décembre. Fabrice devrait s’occuper de la cambuse (servir la boisson aux invités).

Après sa mort, la famille lance des avis de recherche

Après trois (3) jours, je ne le voyais pas. C’est ainsi qu’on a commencé à le chercher. Ses cousins, amis et connaissances ont commencé à partager ses photos sur internet et cela est arrivé sur Police Secours. Trois (3) jours après, j’ai été contacté par la police qui m’a dit de venir avec des photos de Fabrice. Peu de temps on me reçoit au district de police de Marcory et on me dit qu’il y a un cas qui ressemble à mon neveu. Car 6 personnes ayant été raflées ont sauté du véhicule de police.

La police me dit qu’on doit se rendre à la morgue du CHU de Angré, qu’il y aurait un corps dont les caractéristiques sont similaires aux signalements de mon neveu. Quand j’ai vu le corps de l’enfant, il avait le visage enflé. Il a reçu des coups.

Fabrice a refusé d’obtempérer et les policiers ont commencé à le frapper et laisser dans un état de mort

Après cela, nous mêmes, on a essayé de mener notre propre enquête dans le quartier. Des témoins de la scène nous ont fait savoir que mon neveu Fabrice a effectivement été raflé par des policiers du 9è arrondissement de Marcory.

Il a refusé d’obtempérer et les policiers ont commencé à le frapper et laisser dans un état de mort. Les gens ont alors demandé à le conduire à l’hôpital et c’est là que les policiers eux-mêmes, disent qu’ils vont le conduire à l’hôpital. Les policiers ont embarqué Fabrice et l’ont laissé dans la broussaille qui se trouve juste après le 3è pont en allant vers la Riviera 2.

La famille saisit le tribunal militaire

C’est quelqu’un d’autre qui a appelé le 18è arrondissement disant qu’il a vu un cadavre dans la broussaille. Et les éléments du 18è arrondissement sont venus faire le constat d’usage. Et la photo publiée n’est pas celle de Fabrice. On n’a pas encore fait l’inhumation parce qu’on continue de mener l’enquête et on a demandé une autopsie.

Ses cousins et amis qui ne croient pas en la version de la police qui soutient qu’il a sauté, eux, sont en train de manifester chaque jour dans le quartier.

Nous, la famille, on veut savoir quels sont ceux, parmi les policiers du 9è, qui ont raflé notre neveu Fabrice. Qu’on nous dise ce qui s’est réellement passé et que justice…lire la suite ici