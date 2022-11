L’accès à la Cité keur Gorgui est très difficile voire impossible pour les habitants et surtout pour les travailleurs pris au piège des barricades de la police. La maison du leader de Pastef, Ousmane Sonko, est bunkerisée.

Dans tous les axes et artères de la cité, il y a des barrières. Et c’est valable également aux alentours et certains axes stratégiques, comme le rond-point Liberté 6 et autres où des voitures et camions chargés de policiers et de gendarmes armés jusqu’aux dents font le guet.