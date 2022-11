Ousmane Sonko est arrivé au tribunal !

De blanc vêtu, Ousmane Sonko est sorti de son domicile à 11 heures précises pour aller répondre à la convocation du doyen des juges. Malgré son appel d’hier, ses collègues au sein de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), Déthié Fall et Barthélémy Dias, ont fait le déplacement. À leur arrivée, ils ont déploré le dispositif sécuritaire mis en branle par les forces de défense et de sécurité. Quelques militants et sympathisants sont aussi venus l’accompagner. Mais ils ont été stoppés par les forces de défense et de sécurité. Au moment où ces lignes sont écrites, le leader de Pastef est bien arrivé au tribunal.