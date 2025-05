La Poste : Le DG alerte sur une situation financière «catastrophique»

L’entreprise publique La Poste est confrontée à une situation financière critique. Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, le directeur général de La Poste, Maguette Kane, a tiré la sonnette d’alarme sur la santé financière préoccupante de l’institution qu’il dirige depuis un an. Selon lui, La Poste est aujourd’hui plongée dans un « profond gouffre financier », conséquence d’une crise qui s’est « considérablement aggravée au cours des trois dernières années ».

À son arrivée à la tête de l’entreprise publique, l’inspecteur des postes et des services financiers dit avoir trouvé « une institution en grande difficulté, avec des indicateurs financiers et organisationnels alarmants », comme en attestent les documents de passation. Pour illustrer l’ampleur de cette crise, M. Kane a partagé des données.

« Les dettes fiscales et sociales de La Poste s’élèvent à 4,63 milliards de francs CFA, un fardeau qui pèse lourdement sur ses finances », a indiqué le Dg de La Poste. À cela s’ajoutent « 2,22 milliards FCFA dus à la Mutuelle d’Épargne et de Crédit des agents du public et du parapublic (MECAP), et 402,8 millions FCFA à l’Institut de prévoyance maladie (IPM). »

Concernant les dettes fournisseurs, plus d’un milliard de francs CFA reste impayé, dont 300 millions FCFA destinés aux compagnies aériennes chargées du transport du courrier international. Une situation qui risque d’affecter davantage la fiabilité des services postaux.

Autre point critique révélé par Maguette Kane « plus de 5 milliards FCFA d’actions de La Poste ont été nanties en garantie d’un prêt bancaire, avec des échéances majeures attendues en août 2025. » Celui a souligné également que « les capitaux propres de La Poste et de ses filiales sont actuellement négatifs, nécessitant une recapitalisation d’urgence de 163 milliards FCFA. Ce plan inclut : 146 milliards FCFA pour La Poste ; 14 milliards FCFA pour Postefinances ;3 milliards FCFA pour EMS Sénégal. »

Face à cette situation critique, le directeur général a plaidé pour « une refondation profonde de l’entreprise publique. »