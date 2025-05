Trafic de drogue : Un étudiant arrêté à l’UCAD

Le fléau de la drogue gagne du terrain jusque dans les universités. À l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), un étudiant a été interpellé par les policiers du commissariat de Point E au pavillon M, lors d’une opération surprise menée sous la houlette du commissaire Sow.

Selon des sources de Seneweb, le mis en cause, F. Mbaye, originaire de Mbacké et inscrit à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, a été trouvé en possession de 61 cornets de chanvre indien dans sa chambre (41C). Il est actuellement en garde à vue pour détention et trafic de drogue.

Le Commissariat central de Dakar, dirigé par le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, poursuit ainsi ses efforts pour éradiquer la délinquance et les stupéfiants en milieu universitaire.