La Première Dame aux côtés de la DER/FJ pour la lutte contre le cancer du sein

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, la Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a pris part à la Marche Rose organisée par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).

Sur sa page Facebook, la Première Dame a exprimé toute sa fierté d’avoir participé à ce moment fort de mobilisation et de solidarité nationale autour d’une cause vitale : la lutte contre le cancer du sein.

« Le cancer du sein n’est pas une fatalité. Il se prévient, il se combat et il se vainc, grâce à la vigilance, à la connaissance et à l’unité de tous les acteurs engagés », a-t-elle écrit.

Absa Faye a rappelé que la santé des femmes est une priorité nationale qui interpelle chaque citoyen. Elle a insisté sur l’importance de la prévention, de la sensibilisation et du dépistage précoce, leviers essentiels pour sauver des vies et renforcer la résilience du pays face à cette maladie.

La Première Dame a également rendu hommage aux femmes atteintes du cancer pour leur courage, ainsi qu’à tous ceux et celles qui les accompagnent dans leur combat quotidien.

Enfin, elle a salué la DER/FJ et sa Déléguée générale, Dr Aïssatou Mbodji, pour cette belle initiative qu’elle qualifie d’exemple d’engagement social, de solidarité et d’action concrète.

« Continuons à marcher, à sensibiliser et à agir, pour la santé, pour la dignité, pour la vie », a conclu la Première Dame.