Moustapha Diakhaté : « Farba Ngom doit sortir de prison pour aller se soigner »

L’ancien député Moustapha Diakhaté a marqué sa présence à la conférence de presse des avocats de Farba Ngom, qui se tient actuellement à Dakar. Comme de nombreux autres leaders politiques de l’opposition, il est venu apporter son soutien au maire des Agnam, incarcéré depuis février 2025 pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

Pour Moustapha Diakhaté, Farba Ngom est un otage politique et doit être libéré le plus rapidement possible. « Farba doit être libre pour aller se soigner. Nous n’allons pas attendre que le pire se produise. Nous exigeons sa libération immédiate parce que sa santé ne lui permet plus de rester en prison », a fulminé M. Diakhaté.

Avec Seneweb