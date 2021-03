La presse menacée par Sonko et ses « gangsters »..

« Lynchage » de Leral.net : Les partisans de la pensée unique chez Ousmane Sonko

Avec Ousmane Sonko, c’est le règne de la dictature. Ousmane Sonko fait découvrir chaque jour son véritable visage. Ousmane Sonko, tel qu’il est réellement. C’est-à-dire, un maître de la pensée unique. Nos confrères de Leral.net viennent de s’attirer les foudres des partisans de Ousmane Sonko. Ils sont coupables d’avoir donné la parole à Adji Sarr dont les propos sont repris par l’essentiel des parutions de ce jeudi.

Pour avoir donc commis le « péché » de donner la parole à Adji Sarr, Leral.net fait l’objet d’attaques indescriptibles de la part des mercenaires numériques de Ousmane Sonko. Comme quoi, quand on donne la parole à Ousmane Sonko, vous êtes tressés de tous les lauriers, et êtes des « patriotes. Catastrophe, quand la parole est donnée à un tiers qui porte la contradiction à Ousmane Sonko ou qui apporte des propos qui ne font guère son affaire, là vous êtes traités de tous les noms d’oiseaux et accusés d’être des « comploteurs. La géhenne vous est même promise.

Non ça suffit ! La presse ne doit pas avoir peur des terroristes numériques de Ousmane Sonko. Elle doit faire face à cet ennemi de la liberté d’expression.

Depuis quand, ce sont ces terroristes qui doivent indiquer à la presse, qui interviewer, quelles questions lui poser ? Pape Alé Niang a été applaudi, lorsqu’au début de la polémique sur l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, il avait donné la parole à la patronne de cette dernière sur son site Dakar matin. Parce que les propos que soutenait cette dernière, étaient favorables à Ousmane Sonko. Idem pour Ahmeth Aïdara de la SenTv, après avoir donné la parole au capitaine Mbaye Touré de la Section de recherches de la gendarmerie. Eux sont désignés des « patriotes ».

Leral fait l’objet d’un lynchage, alors que tout le monde devait le féliciter pour avoir réussi à donner la parole à Adji Sarr.

La terreur et l’intimidation doivent cesser, et Ousmane Sonko devrait le savoir. Il veut s’illustrer en empruntant une pente qui tôt ou tard sera glissante pour lui. Au regard de ce qui se passe, tout confirme que les lâches agressions subies par le groupe de presse Futurs médias lors des douloureux évènements traversés par le Sénégal, étaient loin d’être isolées, mais planifiées. GFM a subi des agressions, parce que tout simplement étant le groupe de presse appartenant à Youssou Ndour, un allié de Macky Sall.

Cela avait démarré au soir de l’élection présidentielle de 2019, lorsque les différentes radios et télévisions de la place commençaient à publier en direct, les résultats sortis des bureaux de vote, alors que la tendance était favorable à Macky Sall, Ousmane Sonko a vite fait lors de la conférence de presse organisée par les candidats de l’opposition, de désigner la presse comme étant complice du pouvoir en place qui cherche à « détourner les résultats des urnes.

En exposant la presse à la vindicte populaire, principalement GFM l’accusant d’être à la solde du régime, Ousmane Sonko réussissait son coup parfait. Une partie de la presse était tétanisée par son diktat et s’était vu obliger de suspendre la publication des résultats en attendant ceux officiels. Alors que depuis 2000, les radios et télévisions privées, au contraire pour protéger le vote des citoyens, et empêcher qu’il ne soit détourné, avait toujours agi ainsi. L’on ne doit plus laisser Ousmane Sonko agir ainsi. Au contraire, les attaques contre la presse par ses sbires, sont là l’occasion pour découvrir son vrai visage. Tout finira par se retourner contre lui. Il faut dire non au diktat.

La rédaction de Xibaaru

PS : Ousmane Sonko s’est rendu dans les locaux de Walfadjri pour manifester son soutien à ce groupe de presse dont le signal de la chaine de télé avait été injustement suspendu pendant 72 heures par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) durant les tristes évènements traversés par le Sénégal. Suivra certainement SenTv qui a subi également le même sort que Walfadjri. L’opinion le surveille. Ira-t-il compatir sa solidarité à GFM attaqué par des manifestants. Ousmane Sonko est en tout cas, attendu.