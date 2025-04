La proposition d’Ansoumana Dione pour une bonne prise en charge des malades mentaux

Pour une bonne prise en charge des malades mentaux : Ansoumana DIONE exige la suppression de la Division de la Santé Mentale.

La gestion de la Santé Mentale au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, demeure et reste le principal problème des malades mentaux sénégalais. Avant 2012, il y avait le Bureau de la Santé Mentale, longtemps dirigé par le chef du Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann, de façon virtuelle, car n’existant que de nom. Avec l’avènement du Président Macky SALL au pouvoir en 2012, notre Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a proposé aux autorités sanitaires, la création de la Division de la Santé Mentale. Ainsi, fût créée cette Division, avec comme le tout premier chef, le Professeur Aïda SYLLA, présentement chef de Service de la Psychiatrie de Fann.

Malheureusement, jusqu’ici, la Santé Mentale reste sous le contrôle des universitaires, au détriment du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Pour une bonne prise en charge des malades mentaux, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux exige la suppression de la Division de la Santé Mentale. De ce fait, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pourra gérer directement la Santé Mentale, à travers la Division de la Lutte contre les Maladies non Transmissibles. Ainsi, le Professeur Jean Augustin Diégane TINE va retourner à l’Université et au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation auquel il dépend. C’est ainsi que la santé mentale reviendra désormais à la santé.

Jusqu’ici, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ne contrôle pas la Santé Mentale, ce qui fait que les réelles préoccupations des populations, en matière d’accès aux soins, aux médicaments, entre autres, ne sont pas prises en compte. C’est pourquoi, nous invitons le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO à prendre toutes les dispositions pour la suppression de la Division de la Santé Mentale, plus importante que la révision de la loi 75-80 du 09 juillet 1975. L’urgence en ce moment est l’intégration des soins de santé mentale dans le système sanitaire, pour rendre accessible l’accès aux traitements, aux médicaments et surtout aux personnels soignants.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)