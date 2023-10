La réhabilitation du Lycée de Marsassoum demandée

Marsassoum : le système éducatif à l’agonie

Marsassoum est connu comme ville carrefour, terre d’hospitalité avec sa population cosmopolite unie à travers des valeurs culturelles, sociales ancestrales.

Marsassoum, c’est aussi son bras de fleuve, ses mangroves, ses baobabs et caicédras qui longent les grandes artères de la ville.

Cette ville historique tant chantée par le groupe mythique UCAS JAZZ BAND de Sédhiou a vu naitre de grandes personnalités de l’Etat du Sénégal comme, El hadj Makhily GASSAMA, ancien Ministre de la Culture du Sénégal, actuel Khalife général de la cité religieuse de Taslima et Feu Professeur Assane SECK, parrain de l’Université de Ziguinchor pour ne citer que ceux-là.

Aujourd’hui, c’est cette ville qui souffre avec un système éducatif quasi à l’agonie.

En effet, le système éducatif est étouffé par l’existence d’un Lycée qui manque de tous.

Avec le nombre important d’écoles élémentaires et de CEM dans la zone du DIASSING, le Lycée de la Commune de Marsassoum reste le seul réceptacle pour continuer les enseignements apprentissages après l’obtention de l’entrée en sixième pour les uns et le BFEM pour les autres. C’est un Lycée de cycle long qui regroupe pas moins de 1500 élèves de la sixième à la terminale tous animés de ce désir de réussite.

Malheureusement, ce Lycée est dans un état préoccupant de délabrement avec des abris provisoires devenus permanents qui le déshonorent et par ricochet sont sources de plusieurs maux entre autres, démotivation des enseignants, mauvais résultats aux différents examens comparés à la moyenne nationale voire régionale, déperdition scolaire voire d’abandon.

Au départ un CEM, cet établissement qui a formé plusieurs cadres de la République est transformé en Lycée en 2007 sans mesures d’accompagnements ni programme d’action concrète pour sa construction.

Dans un Etat solidaire qui aspire à l’émergence, la population de Marsassoum, notamment, les parents d’élèves par le biais de leur association, des Marsassoumois de la Diaspora et plus foncièrement ses jeunes, demande la prise en charge de cette préoccupation qu’est LA REHABILITATION DU LYCEE DE MARSASSOUM pour l’honneur des enfants de cette partie du Sénégal, pour corriger les déséquilibres sociaux et enfin pour la prise en compte de l’Equité territoriale dans le développement global du Pays.

Pour y parvenir, nous tenons à interpeller des acteurs de l’école.

Tout d’abord, c’est la responsabilité de l’Etat dans sa mission de développement avec la construction des infrastructures sociales de base, précisément le Ministère en charge de l’Education pour les écoles. C’est un défi pour le Gouvernement d’éradiquer ces abris provisoires et de mettre tous les enfants du pays en situation d’apprentissages dans les mêmes conditions de dignité.

C’est ensuite la responsabilité du Conseil Départemental de Sedhiou, dirigé actuellement par Madame Annette SECK NDIAYE, fille de l’illustre historien Professeur Assane SECK.

Madame Ndiaye, en sa qualité de membre du Gouvernement, Ministre auprès du Ministre des Affaires Etrangères chargée des Sénégalais de l’Extérieur, pourrait et doit alors avec son collègue en charge de l’Education, plaider la réhabilitation de son Lycée.

Avec sa casquette de Présidente du Conseil Départemental de Sédhiou, nous pouvons certes comprendre son sentiment de ne pas prioriser ses actions dans la commune de Marsassoum, compte tenu de son statut de Présidente de département avec plusieurs Commune aux besoins spécifiques mais comme le dit l’adage : « charité bien ordonnée commence par soi-même ».

La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Territoriales, modifié ne donne pas expressément compétence au Département la Construction de Lycée d’enseignement général compte tenu de la limitation des moyens financiers mais l’article 312 dispose que « le Département reçoit les compétences : l’élaboration et la mise en œuvre du plan départemental de développement de l’éducation et de la formation » ;

A ce niveau, l’institution doit être capable de proposer un Plan de développement du secteur de l’Education et de la formation où la réhabilitation du Lycée occupera une place importante.

En tant que Fille d’un érudit, Feu Professeur Assane SECK, elle pourra mobiliser les parents, connaissances en mettant en bandoulière son titre de Ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur pour rencontrer, sensibiliser mobiliser tous les Marsassoumois et Marsassoumoises de la Diaspora comme cela se fait souvent pour la réalisation de projet à fort impact social.

Concernant la municipalité de Marsassoum, nous leur interpellons par rapport à la hiérarchisation des priorités. Entre un bar dancing, fruit de la Coopération décentralisée et un établissement d’enseignement et/ou de formation professionnelle, le choix est vite fait.

Donc sa responsabilité est engagée même si elle n’est pas légale, reste sociale et institutionnelle pour aider les jeunes à avoir un cadre propice d’éducation.

Pour la population de Marsaasoum y compris sa Diaspora, nous leur interpellons sur notre responsabilité collective et communautaire.

Chaque citoyen a le devoir de participer au développement de sa localité : participation citoyenne et responsable.

Et l’école est le lieu où se forge et se forme les personnes capables de prendre en charge le développement endogènes et plus tard la participation au développement de la nation voire du monde.

Très chers frères et sœurs, je rappelle que la réhabilitation du Lycée est une sur priorité, voire un challenge pour Marsassoum donc mobilisons ensemble, dans une dynamique positive, collective sans coloration politique ou politicienne souvent facteur de résistance et de blocage.

A l’administration du Lycée, à son corps enseignant, ces soldats du savoir, ces éducatrices et éducateurs engagés au service de la nation sénégalaise, à ces élèves avides de connaissances, à ces parents d’élèves soucieux de la réussite et de l’avenir des enfants toujours prêts à répondre aux préoccupations de l’école en général et du Lycée en particulier, bref à toute la population de Marsassoum pour sa patience de voir enfin UN LYCEE FLAMBANT NEUF AVEC TOUTES LES COMMODITES, nous vous témoignons de notre gratitude et notre profond respect.

Professeur Amadou DANSO, Enseignant en Gestion des Ressources Humaines, Consultant en Management, spécialiste en Innovation et Conduite du Changement.