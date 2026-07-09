La rupture Sonko-Diomaye redessine l’architecture du pouvoir

Alors que la rupture est désormais consommée entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, chacun des deux leaders s’emploie à consolider son assise institutionnelle et politique. Cette restructuration des entourages marque le début d’une nouvelle ère de compétition, transformant le sommet de l’État en un échiquier de haute stratégie.

Du côté du perchoir, Ousmane Sonko a dévoilé la composition de son cabinet à l’Assemblée nationale. Ce choix stratégique ne laisse rien au hasard : il s’agit d’une équipe composée de figures ayant exercé des responsabilités ministérielles sous sa primature entre 2024 et 2026. La nomination de Marie Rose Khady Fatou Faye au poste crucial de directrice de cabinet, entourée de dix conseillers spéciaux, témoigne d’une volonté de maintenir une continuité opérationnelle et politique au sein de son propre pôle.

Cette équipe resserrée, qui compte dans ses rangs des personnalités telles que Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, Khady Diéne Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye, forme un noyau dur d’expérience. En s’entourant de collaborateurs aguerris aux arcanes de l’exécutif, Ousmane Sonko semble vouloir transformer l’Assemblée nationale en un centre de réflexion et d’influence politique autonome, capable de peser durablement sur l’agenda national.

Parallèlement, au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye s’inscrit dans une dynamique tout aussi affirmée. Le vendredi 3 juillet 2026, lors d’une rencontre qualifiée d’historique avec les 306 maires de la Coalition Diomaye Président, le chef de l’État a posé un acte politique majeur : l’annonce de sa volonté de créer une nouvelle formation politique. Cette structure est destinée à offrir une « unité plus organique » aux forces qui soutiennent son action, marquant ainsi une émancipation vis-à-vis des anciennes chapelles partisanes.

Cette décision stratégique vise à transformer son socle de soutien électoral, principalement composé d’élus locaux venus des 14 régions du Sénégal, en une base militante structurée et loyale. En chargeant un comité de réflexion de préparer les éléments constitutifs de ce nouveau parti, le président cherche à s’affranchir de la dépendance à l’appareil de Pastef pour bâtir une machine politique qui lui est propre. C’est l’étape nécessaire pour matérialiser une ligne politique distincte, axée sur le « Projet de transformation systémique ».

L’accueil réservé par ces 306 édiles locaux est un indicateur clé de la stratégie présidentielle. En plaçant l’équité territoriale et le développement des communes au cœur de son discours, Bassirou Diomaye Faye parvient à transformer une simple audience en une démonstration de force. Cette manœuvre de contournement permet au chef de l’État de reprendre l’initiative, alors qu’il fait face à une Assemblée nationale verrouillée par ses anciens alliés, transformant ainsi la scène politique en un champ de bataille institutionnel.

Pour les observateurs, cette double manœuvre (l’installation d’un cabinet « de combat » par Ousmane Sonko et la création imminente d’un parti présidentiel par Bassirou Diomaye Faye) signe la fin de l’ère de cohabitation harmonieuse. Les deux anciens compagnons de lutte, qui ont accédé au pouvoir sur la base d’une dynamique commune, occupent désormais des espaces distincts. Ce face-à-face, qui dépasse le simple cadre protocolaire, augure une compétition intense en vue des prochaines échéances électorales, notamment les locales de 2027.

Chacun des deux pôles dispose désormais d’une ossature solide : une expertise technique et administrative éprouvée pour le président de l’Assemblée nationale, et une force de frappe territoriale et électorale pour le chef de l’État. Cette architecture nouvelle prépare, de fait, une restructuration globale des forces politiques nationales, où la loyauté sera la variable d’ajustement principale dans un climat de tension institutionnelle permanente.

Au final, le Sénégal assiste à une recomposition politique de haut niveau. Dans cet affrontement qui se dessine, la bataille pour la maîtrise de l’appareil d’État et des relais de proximité ne fait que commencer. Entre le désir d’affirmation du Président et la posture institutionnelle résolue d’Ousmane Sonko, la vie politique nationale est entrée dans une phase d’incertitude et de reconfiguration où chaque décision, chaque nomination et chaque alliance pèsera sur l’avenir du pays.

La rédaction de Xibaaru