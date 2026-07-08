Assemblée nationale : La liste complète des nouvelles nominations de Sonko

L’Assemblée nationale a dévoilé, ce mercredi, la liste complète des nouvelles nominations de Ousmane Sonko, Président de l’institution. Il s’agit de Daouda Ngom (ancien ministre), Amadou Moustapha Ndieck Sarré (ancien ministre), Khady Diéne Gaye (ancienne ministre), Alioune Sall (ancien ministre), Maimouna Dièye (ancienne ministre), Amadou Chérif Diouf (ancien secrétaire d’Etat), Fatou Diouf (ancienne ministre), Alpha BA (ancien secrétaire d’Etat), Ibrahima Thiam (ancien secrétaire d’Etat) et Sidy Alpha Ndiaye (ancien Ministre Directeur de cabinet adjoint du Président de la République). Ils vont tous intégrer le cabinet du Président de l’Assemblée nationale.