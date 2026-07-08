Tribunal Pikine-Guédiawaye : Le lutteur Coly Faye condamné, mais libre

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé, ce mercredi, le lutteur Coly Faye et ses compagnies pour détection et usage de drogue.

C’est à la suite d’une dénonciation que la gendarmerie de Thiaroye s’est rendue au domicile du lutteur. Après une fouille minutieuse, les agents ont découvert un sac contenant des grains de chanvre indien. Interrogé sur la propriété du sac Coly Faye a reconnu en être le propriétaire. Il sera arrêté en même temps que son staff composé de six personnes chargées des affaires mystiques.

À la barre, le lutteur a reconnu les faits, mais a nié être un fumeur encore moins un vendeur de drogue. Ses coprévenus ont eux aussi nié les faits de détention de chanvre indien qui leur sont reprochés.

Dans ses observations, le procureur de la République a demandé une peine d’un mois ferme contre tous les prévenus. Maitre Aly Ndiaye, pour la défense de Coly Faye, a demandé au tribunal de le condamner à payer une amende, car le lutteur a un combat ce dimanche et il doit respecter ses engagements.

In fine le tribunal a reconnu Coly Faye coupable des faits et l’a condamné à une amende ferme de 100 000 F CFA et a relaxé les autres prévenus.

Source : Seneweb