La saison 3 de la série « Infidèles » est interdite de diffusion dans les télévisions sénégalaises. Ainsi en a décidé, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) dans un communiqué, ce jeudi, suite à la plainte de l’Ong Jamra, à propos de la séquence sexuelle polémique de l’actrice Léna Guèye.

« Interdiction est faite aux télévisions de diffuser la bande annonce de la saison 3 telle qu’elle est proposée sur Internet et tout contenu de la série « Infidèles » : incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs ; constituant une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution ;portant atteinte à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses », lit-on dans le communiqué.

Le non-respect de la présente décision, ajoute le communiqué, outre l’interdiction définitive de diffusion de la série « Infidèles » sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose la ou les télévisions responsable (s) aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA et par la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse.