L’Anacim alerte sur de fortes pluies orageuses attendues ce week-end

Des précipitations intenses sont annoncées sur l’ensemble du territoire sénégalais les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026. La région de Dakar figure parmi les zones particulièrement exposées, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Après les importantes pluies enregistrées ces derniers jours dans plusieurs régions du pays, les services météorologiques appellent à la vigilance. Au micro de la RFM, Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Anacim, a indiqué que les précipitations observées entre le 22 juillet et la matinée du 23 juillet ont concerné une grande partie du territoire.

« Nous avons enregistré de la pluie sur une grande partie du pays, pour ne pas dire l’ensemble du territoire. Ces précipitations ont été particulièrement importantes dans le centre du Sénégal, avec des cumuls dépassant largement les 100 millimètres dans certaines zones », a expliqué le spécialiste.

Selon lui, plusieurs localités de l’est et de l’ouest du pays ont également enregistré des quantités importantes, dépassant parfois les 70 millimètres. À Dakar, les relevés effectués notamment dans la zone de Yoff font état de précipitations avoisinant les 20 millimètres.

L’ingénieur prévisionniste annonce toutefois un nouvel épisode pluvieux plus marqué pour le week-end. « De fortes pluies vont intéresser l’ensemble du territoire sénégalais », a-t-il prévenu, précisant que les journées des 25 et 26 juillet pourraient être caractérisées par des épisodes orageux intenses, particulièrement dans la capitale.

Dans les prochaines heures, les pluies devraient d’abord concerner les régions du sud et de l’est du pays avant de s’étendre davantage. « Les chances de pluie seront plus faibles sur l’ouest dans un premier temps, mais la situation va évoluer au cours du week-end », a indiqué Tidiane Camara.

Cette alerte intervient dans un contexte déjà marqué par de fortes intempéries. À Matam, dans le nord-est du Sénégal, les pluies enregistrées récemment ont causé la mort d’un enfant de 11 ans. Plusieurs personnes blessées ont également été prises en charge aux urgences de l’hôpital d’Ourossogui, tandis que des dégâts matériels ont été signalés.

Face à ces prévisions, les populations sont invitées à renforcer leur vigilance, notamment dans les zones sujettes aux inondations et aux ruissellements importants.