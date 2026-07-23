Thiaroye : Plus de 300 kg de chanvre indien saisis…Deux trafiquants interpellés

La Brigade de recherches de Keur Massar a frappé un nouveau coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une importante quantité de chanvre indien a été saisie à Thiaroye-sur-Mer, avec l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de trafic international.

Dans le cadre de l’exécution de son plan de lutte contre le trafic de drogue, la Brigade de recherches de Keur Massar a mené une opération dans la nuit du 22 juillet 2026, aux environs de 23 heures, ayant conduit à la saisie de 300,5 kilogrammes de chanvre indien.

Selon les informations fournies par les enquêteurs, l’opération fait suite à un renseignement faisant état d’un probable débarquement d’une importante cargaison de chanvre indien en provenance de la Gambie. Les éléments de la Brigade de recherches ont alors mis en place un dispositif de surveillance afin d’identifier les membres du réseau.

Les investigations ont permis de localiser l’un des suspects dans la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer. Au moment de son interpellation, le mis en cause détenait un sachet contenant 500 grammes de chanvre indien, qu’il venait de récupérer après une livraison.

La perquisition effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir une quantité beaucoup plus importante : 300 kilogrammes de chanvre indien conditionnés dans des sacs en plastique noirs.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont obtenu des informations permettant d’identifier un second suspect présenté comme un complice. Celui-ci a été interpellé à son domicile en situation présumée d’usage de chanvre indien.

Les deux individus, tous de nationalité sénégalaise, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien. Ils restent à la disposition des enquêteurs dans le cadre de la procédure en cours.