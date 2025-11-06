L’APR tente une contre-offensive…De nouveaux venus dans le navire

Le paysage politique sénégalais est entré dans une phase d’intense recomposition post-présidentielle, marquée par la victoire retentissante de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Au cœur de cette effervescence, l’Alliance pour la République (APR), désormais dans l’opposition, vient d’enregistrer deux ralliements significatifs. Annoncées publiquement, ces adhésions successives, saluées avec fierté par les cadres du parti, signalent une tentative délibérée de l’APR pour regagner en vitalité et en visibilité sur la scène nationale.

Cette manœuvre de l’APR est un effort clair pour compenser les défections qui ont fragilisé le parti avant et après le scrutin présidentiel de mars 2024. Le départ de plusieurs ténors et figures influentes avait laissé un vide, alimentant les doutes sur la capacité de l’ancienne majorité à se restructurer efficacement en tant qu’opposition crédible. En attirant des figures médiatiques et critiques comme le «Capitaine» Mamadou Dièye, connu pour ses prises de position tranchées, et le «Major» Alioune Kandji, expert reconnu, l’APR cherche à injecter une dose de notoriété et de crédibilité citoyenne dans ses rangs.

L’objectif affiché, selon les cadres du parti, est la « massification » et la consolidation des forces en vue d’une reconstruction politique. En accueillant des personnalités issues du milieu militaire et de la gendarmerie, reconnues par le grand public, l’APR espère non seulement stabiliser sa base militante historique mais également élargir son électorat en touchant des segments de la population sensibles aux questions de sécurité, de justice et de gouvernance.

Cependant, au-delà de l’effet d’annonce, l’analyse politique suggère que si ces ralliements sont de bon augure, ils ne suffiront pas à eux seuls à rétablir l’équilibre des forces face au parti au pouvoir. L’APR doit impérativement attirer une diversité de profils — notamment des leaders de mouvements sociaux, des universitaires, des figures économiques de premier plan — pour espérer se positionner comme une alternative crédible et rivaliser en termes de force de frappe politique avec Pastef. La capacité de mobilisation de ce dernier, notamment auprès de la jeunesse, demeure un défi majeur.

La véritable urgence pour l’APR est de transformer ces arrivées en un discours politique percutant et en une offre programmatique attractive. Les électeurs attendent une opposition qui ne se contente pas de critiquer, mais qui propose des solutions concrètes. La reconstruction du parti doit donc dépasser le simple transfert de notoriété pour aboutir à une refonte idéologique et stratégique susceptible de générer un mouvement de fond comparable à celui qui a porté Pastef au pouvoir.

De son côté, le parti au pouvoir ne doit en aucun cas « dormir sur ses lauriers ». La dynamique de l’opposition, même si elle est embryonnaire, rappelle que le terrain politique reste très disputé. Ces ralliements, symboles d’une opposition qui se réorganise, constituent un signal qui doit inciter Pastef à la vigilance constante et à la bonne gouvernance pour ne pas offrir de prise aux critiques.

C’est dans ce contexte de tension et de recomposition que s’inscrit le « tera meeting » annoncé par Pastef pour le 8 novembre. Ce rassemblement de masse ne sera pas seulement une célébration de la victoire passée, mais une occasion stratégique de démontrer qu’il garde sa force politique. Il s’agira pour le parti au pouvoir de réaffirmer son hégémonie en matière de mobilisation, de consolider ses troupes et de projeter l’image d’une majorité solide et unie face aux premières tentatives de riposte de l’opposition.

Ce duel par adhésions interposées et démonstrations de force annonce une période de forte intensité politique. L’APR cherche clairement à inverser la tendance et à retrouver un rôle de premier plan, mais la force de frappe et la popularité de Pastef demeurent un mur. La capacité de l’opposition à capitaliser sur les inévitables premiers faux pas du gouvernement et à s’appuyer sur des figures comme le Capitaine Dièye et le Major Kandji sera déterminante pour les prochaines échéances électorales.

L’APR a lancé un signal fort en accueillant ces figures de la société civile et politiquese. Cependant, la route vers une opposition capable de rivaliser avec la puissance de feu de Pastef est encore longue. Le succès de cette stratégie dépendra de la profondeur de la restructuration interne et de l’élaboration d’un projet politique crédible, au-delà de la simple agrégation de notoriétés.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn