Une femme massacre un homme de 75 ans et le coupe en deux

Dans le cadre de l’enquête sur le corps découvert samedi coupé en deux sur les berges de la Saône à Fedry, en Haute-Saône, la victime a été identifiée.
Il s’agit d’un homme de 75 ans qui vivait à Sainte-Croix, une localité suisse, à environ 100 km du lieu de la macabre découverte.
L’autopsie a révélé qu’il a été poignardé à 28 reprises. Le septuagénaire présentait des traces de brûlures et plusieurs tentatives de décapitation.
Une pointe de couteau a été retrouvée fichée dans le corps.
Une suspecte a été interpellée en Suisse et placée en garde à vue. Il s’agit de Maëva, une française de 39 ans.
Dans sa voiture, les policiers ont découvert un couteau à la pointe brisée. L’habitacle était maculé de sang.
Les forces de l’ordre ont perquisitionné son logement et ont découvert à l’intérieur deux sacs de chaux. Quelques jours avant la disparition du Vaudois, la trentenaire aurait par ailleurs acheté un fusil à pompe.
Malgré les preuves accablantes, Maëva continue de nier les faits. Elle a été placée en détention provisoire dans le canton de Vaud.