Il fauche volontairement 10 personnes avec sa voiture…puis crie «Allah Akbar»

Ce mardi matin, un homme de 35 ans a percuté volontairement avec sa voiture une dizaine de personnes sur l’Ile d’Oléron, en Charente-Maritime.

À la fin de sa folle course, voyant qu’il était pourchassé dans tous les sens, il s’est arrêté et a mis le feu à son véhicule.

Il y avait une bouteille de gaz à l’intérieur qui n’a pas explosé.

Le suspect a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue pour tentative d’assassinat. Au moment de son interpellation, il aurait crié « Allah Akbar ».

Le trentenaire est déjà connu des services de police pour des petits délits.

Le dernier bilan humain fait état de 10 blessés dont 2 en urgence absolue et 3 en urgence relative. Aucun pronostic vital n’est engagé.

Les victimes sont âgées de 22 à 69 ans : une maman qui venait de déposer ses deux enfants à l’école, des personnes à pieds ou à vélos sur le parking d’une grande surface, ou encore des cyclistes et d’autres piétons.

Le suspect « est connu pour être consommateur d’alcool et de stupéfiants. Je pense qu’il était en pleine conscience », selon le maire de Saint-Pierre, Christophe Sueur.

Source : F D