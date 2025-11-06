Reug Reug victime d’un accident de voiture

Le champion du monde ONE de MMA poids lourds, « Reug Reug » Oumar Kane, ne pourra finalement pas défendre son titre face au Russe Anatoly « Sladkiy » Malykhin lors de ONE 173 : Superbon vs Noiri, programmé ce dimanche 16 novembre à l’Ariake Arena de Tokyo.

L’information a été publiée ce mercredi par ONE Championship sur son site officiel et reprise par Seneweb.

La superstar sénégalaise de 33 ans a été impliquée dans un grave accident de voiture aux Émirats arabes unis. « L’ampleur de ses blessures n’a pas été révélée », précise l’organisation, mais ce forfait constitue un énorme coup dur pour Kane, qui s’apprêtait à défendre sa ceinture des poids lourds pour la première fois devant le public japonais.

Cette revanche était l’un des combats les plus attendus de la soirée. En juin dernier, lors de ONE 169, Reug Reug avait créé la sensation en détrônant Malykhin, invaincu jusqu’alors, au terme d’un duel intense de cinq rounds conclu par une victoire par décision partagée. Ce succès historique avait fait de Kane le tout premier champion du monde africain de ONE, portant sa série de victoires à cinq combats, tandis que le Russe encaissait la première défaite de sa carrière (14-1).

Malgré ce retrait de dernière minute, ONE 173 conservera une carte relevée, avec 17 combats spectaculaires dans les disciplines du MMA, du Muay Thaï, du kickboxing et du grappling de soumission, souligne encore l’organisation.