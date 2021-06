Avec cet article article du code, Macky peut mettre tout le monde en prison…pour un rien

Dès que le président de la république, Macky Sall promulguera la loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal voté à l’assemblée par 70 voix contre 11, tous les citoyens sénégalais devront faire attention car un article de ce code peut envoyer toute personne en prison pour association de malfaiteurs assimilé à un crime de terrorisme. Et c’est un article de ce code pénal modifié qui représente un danger pour les libertés d’expressions comme le droit de manifester.

C’est l’article 238 du code pénal incriminant le crime d’associations de malfaiteurs au Sénégal en rapport avec le crime de terrorisme : « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou toute entente établie quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, en vue de la préparation ou de la commission d’un crime ou délit »…C’est cet article qui représente un danger pour tous les Sénégalais quel qu’il soit et ou qu’il soit…

Si demain 20 étudiants manifestent parce qu’ils n’ont pas reçu leur bourse, il peuvent être arrêté pour le délit de trouble à l’ordre public. Ce qui est assimilable à un crime de terrorisme. Et ce ne sont pas seulement les étudiants…mais l’opposition, les activistes, les ménagères, les boutiquiers, les citoyens qui revendiquent…en résumé les Sénégalais n’ont plus le droit de manifester ensemble sous peine d’être poursuivis pour association de malfaiteurs.

Et tout le monde ne peut pas avoir tort en demandant au président de retirer cet article. Après l’opposition et les activistes, se sont tous les « droits de l’hommistes » installés au Sénégal qui réclament la suppression dudit article. La rencontre Africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), La ligue Sénégalaise des droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal (AIS) « interpellent solennellement Monsieur le président de la République, Macky Sall pour que du temps soit accordé au débat sur les préoccupations soulevées »…

De son côté l’Imam Kanté « invite le gouvernement à retirer…la loi pour en rediscuter sereinement en gardant un équilibre entre les obligations régaliennes de lutte contre le terrorisme et les droits constitutionnels de manifestation pacifique » dit-il avant d’ajouter : « il s’agit aussi d’éviter la possibilité d’une imputation trop rapide ou facile d’actes terroristes à un individu ou une entité non coupable ou non responsable. »

L’intervention la plus explicite vient de notre confrère Demba Ndiaye qui assimile le vote de la loi sur le code pénal à l’avènement de la République du Sabre : « Le sabre ! C’est bien la République de sabreurs que nous promettent Sa Majesté et sa Cour. Oui, quand cette loi sera adoptée tard ce vendredi par la chambre enregistreuse, l’industrie du sabre fleurira. » Et cette industrie du Sabre coupera la tête à quiconque osera manifester. Et ce qui amène notre confrère Demba Ndiaye a mettre en garde tout manifestant…

« Les enseignants grèveront désormais dans leurs salles de classe, avec le risque d’être accusés de terroriser les pauvres potaches. Médecins et infirmiers ne pourront plus décréter des journées sans soins pour réclamer leur dû, encore moins refuser de soigner : ils seront accusés de terrorisme contre les pauvres malades. Les étudiants devront trouver d’autres modes d’expression que leurs traditionnelles « intifadas » pour bouffer gratis au resto U, parce qu’ils seront accusés de terreur sur les forces de l’ordre, les cuistots et autres serveurs. Personne ne marchera plus pour s’opposer aux prédateurs fonciers et patrons licencieurs, destructeurs d’emplois » conclut Demba Ndiaye…

Et dès que cette loi du code pénal modifié sera promulgué par le président de la République, ce « Sabre » planera aux dessus des têtes de 16 millions de Sénégalais sauf bien sûr celles de Macky Sall et son clan ou sa dynastie…

