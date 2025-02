L’ARTP rappelle à l’ordre les utilisateurs de brouilleurs et de répéteurs de signaux (communiqué)

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) interdit l’utilisation des brouilleurs et répéteurs de signaux. Dans un communiqué publié ce mercredi 5 février 2025, la structure dit « constater, de plus en plus, l’existence d’équipements disponibles sur le marché qui fonctionnent sur ces mêmes bandes de fréquence » comme les répéteurs et les brouilleurs de signaux. Ceci « sans qu’ils soient autorisés, au préalable par l’ARTP ».

Les articles 33 et 69 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques encadrent l’utilisation des équipements. L’ARTP appelle ainsi au respect de ces dispositions, sinon elle « se verra dans l’obligation d’appliquer aux contrevenants les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».