A Porokhane ci-gît Soxna Mame Diarra Bousso : Expression d’un leadership féminin à visage social 1833-1866.

Source d’inspiration:

Le leadership féminin est encerclé et cerné dans sa définition claire et nette de Soxna : femme exceptionnellement et hautement distinguée dans sa société. «La Soxna : son esprit est sain. Elle est droite. Ses vertus sont nobles. Elle est pieuse. Elle répare toujours ce qui dérive vers le mal. Elle ne fait que du bien et en parle». Cheikh Ahmadou Bamba, fils de Mame Diarra Bousso dixit. Et de formuler cette prière en sa faveur particulièrement. «Abreuve nous ainsi qu’elle «Soxna Diarra Bousso» dans la source de Kawsara donnée par Toi à celui que tu as choisi d’entre les créatures dans leur totalité O mon Dieu». Extrait de Sindidi vers 47.

Mise à niveau :

L’islam est un code de conduite, un programme, un projet de société. Il s’y exerce un ensemble de valeurs bâties sur un socle de référence dont le leadership. Dans l’exercice de ce tarif, ont émergé des femmes sous de multiples facettes. Lesquelles figures féminines circonscrivent divers faits, exercés dans leur environnement immédiat et conduite sociétale. Cet exercice à visage humain a fait particulièrement d’arborer quelques-unes le statut de leadership féminin. Le leadership au féminin est une construction sociale qui accorde aux femmes dirigeantes certaines soft skills relevant du domaine de l’intelligence émotionnelle.

Portée:

Le leadership féminin est un terme, objet de débats intellectuels intenses de haute facture académique et professionnelle. Dans ces cercles restreints il est abordé quelques interrogations majeures :

Quelles sont les qualités d’une femme leader ?

Comment développer le leadership féminin ?

Comment se manifeste le leadership féminin ?

Quel est l’apport du leadership féminin ?

Une femme incarnant un leadership féminin confirmé sait souvent faire preuve d’un savoir-être plus développé sans pour autant abandonner son assertivité. Généralement attribuées aux femmes. Les qualités d’empathie, de bienveillance et d’écoute permettent de gagner la confiance du groupe et sont des traits de leadership féminin.

La configuration du leadership féminin de Soxna Mame Diarra Bousso:

Mame Diarra Bousso est le prototype de femme distinguée dans la lignée de femme au leadership féminin à caractère social. Ce qui explique la ruée vers son tombeau et au puit légendaire de Porokhane. Et en ligne de mire les soins et dévouements au service de son illustre mari. Elle est la fierté de tout un peuple, les femmes au premier rang. Soxna Diarra Bousso est l’incarnation du leadership féminin taillé sur mesure. Active, diligente, entreprenante. En cela, bien avant que la littérature moderne du 21 siècle, s’accapare du terme.

La piété ou l’apologie des vertus exemplaires de Soxna Diarra Bousso ; la quête de l’agrément de Dieu par le service rendu à son Maître Mame Mor Anta Sally Mbacké ; l’exemplarité dans les relations sociales ; son rôle d’éducatrice sont des marques de leadership féminin à visage humain.

Aujourd’hui encore on trouve le reste de l’arbre sous lequel, à douze ans, Serigne TOUBA, le fondateur du Mouridisme, se retirait déjà seul avec sa tablette de Coran. D’ailleurs, sur les qualités pédagogiques et la pertinence des méthodes d’éducation de Soxna Diarra Bousso sont magnifiées dans le Mouridisme.

Serigne Saliou Fall.

Personne Morale de la Daara Ligguey Diamou Yalla.

Touba Mbacké le 4 Février 2025.