Bignona : Des députés sur le site d’exploitation du zircon à Abéné (photos)

L’exploitation du zircon a démarré sur le site de Abéné dans le département de Bignona, pour en avoir le cœur net sur les enjeux socio-économiques et environnementaux de cette exploitation, les députés de la Casamance, principalement de la région de Ziguinchor se sont rendus sur le lieu

Sur place, les députés ont visité le site de l’exploitation, eu des entretiens avec les responsables de l’entreprise et les populations. L’objectifs est d’avoir des éléments d’appréciation pour se faire un avis sur la question. A la fin de la visite, les députés ont affiché une assurance puisque, selon les honorables députés Bacary Diédhiou et Ousmane Sonko, les populations qui ont adhéré au projet se retrouvent bien dans ce qui est en train d’être fait.

Mieux, l’entreprise G-SAND, détentrice de la licence d’exploitation s’acquitte de sa responsabilité sociétale par divers actes posés au profit des communautés locales. En plus d’avoir fait des actions dans les mosquées et églises, l’entreprise construit des tronçons de route à savoir la bretelle Albadar Abéné, la bretelle Diannah Abéné et plus tard celle qui part de Bandjikaky à Niafrang en passant par Kabadio. Récemment, l’entreprise a remis 200 lampadaires aux populations et une ambulance médicalisée entre autres actions posées.

L’autre motif de satisfaction des députés est le fait que les bénéfices de l’exploitation du minerai sont partagés avec les communautés locales et la question environnementale est bien prise en compte. En effet, l’entreprise s’est engagée à remettre les terres intactes après exploitation et ce qu’elle a commencé notamment dans la zone déjà exploitée.

Mieux, un reboisement sera fait après l’exploitations et les zones de rétention de l’eau et les forages réalisés sur place reviendront aux populations après les travaux et elles pourront s’en servir pour les activités agricoles notamment le maraichage. Cependant, les députés ont pris l’engagement de faire un suivi régulier tout au long de l’exploitation du zircon pour s’assurer que tous les engagements sont respectés par toutes les parties prenantes

L.BADIANE pour xibaaru