Les femmes…principales victimes du chômage au Sénégal (ANSD)

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié, le 4 février 2025, son dernier rapport sur l’évolution du chômage au Sénégal. Les données révèlent des inégalités marquées, notamment entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une situation plus préoccupante en milieu rural et chez les jeunes.

Le taux de chômage global a enregistré une légère baisse, passant de 23,8 % en 2022 à 21,4 % en 2023. Cependant, cette amélioration masque des inégalités profondes selon le genre, l’âge et le niveau d’instruction. Le chômage reste plus prononcé en zone rurale, où il atteint 23,2 %, contre 19,6 % en milieu urbain. De plus, les jeunes sont les plus touchés : 28,5 % des 15-24 ans étaient au chômage en 2023, 26,0 % des 25-34 ans étaient également sans emploi.

Le rapport met en évidence une inégalité frappante entre les sexes. Le taux de chômage des femmes est estimé à 34,2 % en 2023, soit plus de trois fois celui des hommes (10,9 %). En d’autres termes, sept chômeurs sur dix (72,0 %) sont des femmes.

En 2023, 52,5 % des chômeurs vivent en zone rurale, où les opportunités d’emploi restent limitées. Contrairement aux idées reçues, les adultes de 35 ans et plus ne sont pas épargnés, représentant 37,3 % des demandeurs d’emploi. Enfin, seuls 6,5 % des chômeurs ont atteint le niveau supérieur, confirmant ainsi que l’instruction reste un facteur déterminant dans l’accès à l’emploi, lit-on sur Pressafrik.