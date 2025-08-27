L’ascension fulgurante de PASTEF…le parti s’empare de tout !

En avril 2024, le Sénégal a été le théâtre d’un bouleversement politique majeur avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle dès le premier tour. Cette victoire n’est pas seulement un changement de tête d’État, elle marque la prise de pouvoir d’un parti, le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). L’accession au pouvoir de ce parti, qui a longtemps été dans l’opposition et souvent en butte aux autorités, a été perçue comme le début d’une nouvelle ère. La nomination d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre a renforcé cette idée, montrant la mainmise du parti sur le pouvoir exécutif.

Le contrôle de l’exécutif n’était que la première étape. Le parti a ensuite consolidé sa domination lors des élections législatives anticipées. Le scrutin a donné une majorité absolue à la coalition dirigée par PASTEF, lui permettant de contrôler l’Assemblée nationale. Cette victoire est cruciale, car elle donne au nouveau gouvernement les coudées franches pour mettre en œuvre son programme politique et économique sans opposition législative majeure. PASTEF peut désormais faire adopter les lois qu’il souhaite et réformer les institutions en profondeur. La majorité parlementaire est un atout indispensable pour un parti qui veut transformer le pays.

L’influence de PASTEF s’est également étendue à l’échelon local. L’élection d’Abass Fall à la mairie de Dakar, la capitale sénégalaise, symbolise la mainmise du parti sur les centres de décision du pays. La ville de Dakar est un point névralgique pour son poids économique et politique. La victoire d’un membre de PASTEF dans cette ville stratégique prouve la mainmise du parti sur tous les niveaux de pouvoir, de l’exécutif au législatif, en passant par le local. Avoir des alliés à la tête des grandes villes du pays est essentiel pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement.

Cette prise de pouvoir quasi-totale s’explique par une combinaison de facteurs. Le parti a su capitaliser sur le sentiment de ras-le-bol de la population face à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Son discours axé sur la souveraineté, la rupture avec les pratiques du passé et la justice sociale a trouvé un écho favorable auprès des jeunes et des classes populaires. Les leaders du parti, en particulier Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ont su incarner l’espoir d’un renouveau, grâce à leur charisme et à leur proximité avec la population.

La prise de pouvoir de PASTEF, dans un temps record, est un phénomène sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal. En quelques mois, un parti qui était dans l’opposition est parvenu à s’emparer de la présidence, du Parlement et des mairies des villes clés. La situation est d’autant plus singulière que ce parti a été confronté à une répression féroce sous le régime de Macky Sall. De nombreux militants ont été emprisonnés et le parti lui-même a été dissous. Malgré ces obstacles, la détermination de ses leaders et le soutien de la population ont permis à PASTEF de triompher.

Cependant, cette mainmise sur le pouvoir n’est pas sans risques. Le parti est désormais confronté à d’énormes attentes de la population, qui souhaite des résultats rapides en matière d’emploi, de lutte contre la cherté de la vie et de réforme des institutions. Le « nouveau pouvoir » doit être à la hauteur des espoirs qu’il a suscités. La gouvernance de PASTEF sera scrutée à la loupe, et son échec pourrait entraîner une désillusion de la population. Les dirigeants doivent faire preuve de pragmatisme et de prudence pour ne pas décevoir.

La concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul parti pose également la question de la démocratie et du contre-pouvoir. L’absence d’une opposition forte à l’Assemblée nationale et dans les grandes villes pourrait affaiblir les mécanismes de contrôle et d’équilibre. Les dirigeants de PASTEF doivent veiller à respecter les institutions et à garantir la participation de la société civile pour préserver le pluralisme politique. L’histoire a montré que la concentration des pouvoirs peut mener à des dérives.

La victoire de PASTEF au Sénégal est un événement historique qui marque le début d’une nouvelle ère pour le pays. Le parti a réussi à s’emparer des leviers de pouvoir, de la présidence à l’Assemblée nationale, en passant par les mairies des grandes villes. Cette prise de pouvoir témoigne du désir de changement de la population sénégalaise. Cependant, cette hégémonie de PASTEF est aussi un défi pour la nouvelle équipe dirigeante, qui doit faire preuve de sagesse et de transparence pour répondre aux attentes et ne pas décevoir les espoirs qu’elle a soulevés.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn