Une femme tue ses 3 enfants…en leur faisant boire du jus de fruit empoison

Les faits se sont déroulés ce week-end dans la banlieue de Saint-Domingue, en République dominicaine.

Une mère de famille a mis du poison dans du jus de fruit qu’elle a ensuite fait boire à ses trois enfants de 7, 9 et 11 ans.

Puis la femme, âgée de 36 ans, a mis fin à ses jours en ingérant la même chose.

Les secours ont découvert les quatre corps sans vie au domicile familial.

Quelques heures plus tôt, toujours en République dominicaine, un homme avait étouffé son bébé de moins de deux ans.

Et le 11 août, un père de famille avait tué son fils par pendaison avant de se suicider à Nagua, dans le nord-est du pays.

Source : F D