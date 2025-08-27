Il se tue en tentant de récupérer le téléphone de sa compagne

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi à Marseille.

Vers 4H30, deux couples se promenaient sur la corniche Kennedy lorsqu’une des jeunes femmes a fait tomber son téléphone portable.

En tentant de le récupérer, son compagnon a glissé et a chuté dans le vide. Il est tombé la tête la première sur les rochers.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont découvert la victime inanimée. Repêché au niveau du marégraphe, le jeune homme, âgé d’une trentaine d’années, présentait une plaie à la tête.

Malgré les tentatives de réanimation, le trentenaire a été déclaré décédé un peu moins d’une heure après sa chute.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Source : F D