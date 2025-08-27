PASTEF félicite Abass Fall pour son élection à la mairie de Dakar

Le Secrétariat national des élus du PASTEF a adressé, mardi, ses félicitations à Abass Fall, nouvellement élu maire de la ville de Dakar. Dans un communiqué publié le 26 août 2025, la formation politique salue une « victoire éclatante » qui constitue, selon elle, à la fois le couronnement d’un « parcours politique exemplaire » et l’expression de la confiance des Dakarois et Dakaroises envers « un militant discipliné, résilient et totalement engagé au service du projet patriotique ».

Le parti de Ousmane Sonko estime que cette élection marque « une étape décisive dans le renforcement de la gouvernance locale et la consolidation d’une gestion participative, inclusive et orientée vers l’intérêt général ».

Le Secrétariat national des élus du PASTEF a par ailleurs assuré Abass Fall de son « soutien indéfectible » pour la réussite de sa mission à la tête de la capitale, tout en souhaitant que son mandat soit placé « sous le sceau de l’innovation, de la justice sociale et du progrès partagé ».

D’après le document, l’objectif du parti est de faire de Dakar « une vitrine du projet transformateur » qu’il porte à l’échelle nationale.