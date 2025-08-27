Société

Bambey : Deux trafiquants arrêtés avec plus de 8 kg de chanvre indien

Par Niakaar
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Diourbel a réalisé une importante opération antidrogue à Bambey, le 25 août 2025. Deux individus ont été interpellés en possession de dix blocs de chanvre indien, d’un poids total de 8,45 kilogrammes.

Cette arrestation fait suite à un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue opéré par les mis en cause. Selon les enquêteurs, les deux suspects jouaient un rôle central dans l’approvisionnement et la distribution du chanvre indien dans la zone.

Les prévenus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier et de démanteler l’ensemble du réseau de trafiquants.

