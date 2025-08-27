Fin de procès…Fallou Fall acquitté !

Société

La Cour d’appel de Dakar a acquitté ce mardi Serigne Fallou Fall, 33 ans, dans l’affaire l’opposant à sa tante Fatima Dieng, qui l’accusait de viol et pédophilie sur sa demi-sœur de 5 ans.

Condamné à 15 ans de réclusion en première instance le 7 janvier 2025 après un jugement du 3 décembre 2024 à Pikine-Guédiawaye, Fallou, incarcéré depuis le 17 mars 2020, a été blanchi après des débats soulignant des incohérences et un hymen intact de la victime.

L’avocat général avait requis l’acquittement le 30 juillet, et le délibéré d’aujourd’hui met fin à cinq ans de détention, malgré le rejet préalable de sa demande de liberté provisoire.

