Trois agresseurs arrêtés par la Police…à Grand Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mis fin aux agissements d’un trio de malfaiteurs spécialisés dans le vol de téléphones portables. Les trois individus ont été interpellés le 25 août 2025, à la suite de plusieurs plaintes pour vols à l’arraché.

Selon les enquêteurs, les suspects sont impliqués dans deux agressions distinctes. La première remonte à la nuit du 21 au 22 juillet, près de la station Shell de la Patte d’Oies, où une victime s’est fait arracher son téléphone Tecno ainsi que 30 000 FCFA par deux hommes circulant à moto. La seconde agression a eu lieu sur le tracé du BRT, où trois individus, également à moto, ont dérobé un téléphone Samsung.

Les investigations ont conduit les policiers à localiser les suspects dans un bar. Lors de la fouille de leur moto, les forces de l’ordre ont saisi les deux téléphones volés. Interrogés, les trois hommes ont reconnu les faits et avoué être spécialisés dans ce type de larcins. Placés en garde à vue, ils feront face à la justice tandis que l’enquête suit son cours.