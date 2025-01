Le bilan exceptionnel de la Douane en 2024…1613 milliards collectés

Le bilan de l’exercice 2024 témoigne des efforts significatifs des douanes sénégalaises pour moderniser leurs opérations et renforcer leur rôle dans le développement économique national.

En 2024, les liquidations douanières ont atteint 1 613 milliards de FCFA, contre 1 426,6 milliards en 2023, soit une augmentation de 186,4 milliards en valeur absolue et 13 % en valeur relative. Cette progression est attribuée notamment à l’opérationnalisation renforcée du Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules (BGUDV), avec des recettes passant de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards en 2024 (+24,2 %).

Autre facteur explicatif : la digitalisation accrue des unités douanières, notamment grâce à l’extension de la plateforme GAINDE, qui a permis des hausses significatives dans les régions (par exemple, le Bureau des Douanes de Rosso a enregistré une progression de 33,3 %).

Autre raison de ces résultats remarquables, selon, Seneweb : l’amélioration de la gouvernance de la valeur douanière par des initiatives telles que l’Inspection à Destination (IAD), garantissant une meilleure taxation des produits sensibles à la fraude.

Lutte contre la fraude commerciale

Les efforts en matière de contrôle douanier ont, en outre, permis une augmentation spectaculaire des résultats.

Les réalisations contentieuses sont passées de 28,3 milliards en 2023 à 67,8 milliards en 2024 (fin novembre), soit une augmentation de 39,5 milliards en valeur absolue et 139,5 % en valeur relative.

Ces progrès résultent d’un renforcement des contrôles sur les régimes suspensifs, les déclarations en douane et les produits générateurs de recettes.

Lutte contre la criminalité transnationale organisée

Des performances significatives ont également été réalisées dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée (CTO), avec des saisies atteignant une contre-valeur de 226,4 milliards de FCFA en 2024, contre 4,4 milliards en 2023. Les faits marquants incluent :

– 2681 kg de cocaïne saisis, représentant une valeur de 212,7 milliards de FCFA.

– Des faux billets d’une contre-valeur de 11 milliards de FCFA.

– La saisie de 20 421 kg de chanvre indien, d’une valeur de 1,3 milliard de FCFA.

Ces succès sont attribués au Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD), qui a permis l’acquisition de moyens logistiques modernes (drones, véhicules tactiques, scanners, etc.) et au renforcement du réseau de renseignement douanier.

Facteurs clés des performances

Plusieurs éléments expliquent ces résultats : les capacités opérationnelles accrues grâce à des infrastructures modernes et des équipements sophistiqués ; le management inclusif et la valorisation des ressources humaines, favorisant l’engagement des agents à tous les niveaux.

On peut également citer la la collaboration renforcée avec des partenaires tels que les forces de défense et de sécurité, les acteurs portuaires et le secteur privé.

Perspectives pour 2025

La reprise économique annoncée pour 2025 et le renforcement des moyens d’action douaniers offriront des opportunités pour une meilleure exploitation du potentiel fiscal des importations, une lutte plus efficace contre la fraude commerciale et la criminalité transnationale organisée Mais également une contribution accrue à la facilitation des échanges économiques via des réformes innovantes telles que le Programme Opérateur Économique Agréé.