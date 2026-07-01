Le CNIOS appelle à la préservation de «la paix et l’unité nationale face aux tensions institutionnelles»

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) a lancé un appel solennel à la responsabilité nationale dans un communiqué publié ce mardi. Fidèle à sa mission de promotion de la paix et de la cohésion sociale, l’institution religieuse exprime sa « profonde préoccupation face aux tensions qui entourent actuellement les débats politiques et institutionnels relatifs aux réformes constitutionnelles ».

Le CNIOS rappelle que « la Constitution constitue le pacte fondamental de la Nation, le socle de l’État de droit et la garantie de l’équilibre entre les institutions de la République ». Toute réforme, souligne-t-il, doit être menée « dans un esprit de dialogue, de sérénité et de recherche de l’intérêt général ».

À l’endroit du Président de la République, le Conseil insiste sur sa responsabilité particulière : « Le Chef de l’État doit user de toute son autorité morale et institutionnelle pour favoriser l’apaisement, garantir l’équilibre des pouvoirs et encourager une concertation nationale autour de toute réforme constitutionnelle majeure ».

Le Président de l’Assemblée nationale est également interpellé. Le CNIOS rappelle que « les parlementaires, bien qu’investis d’un mandat populaire, ne peuvent, à eux seuls, parler au nom de l’ensemble du peuple sénégalais sur une question aussi déterminante que la révision de la Constitution ». Il appelle ainsi à « privilégier une démarche de responsabilité, d’écoute et d’ouverture ».

Le Conseil exhorte enfin les acteurs politiques, majorité comme opposition, à « dépasser les logiques de confrontation et à placer l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus des intérêts partisans ». Il recommande la mise en place « d’un cadre national inclusif de dialogue, impliquant les autorités religieuses, coutumières, universitaires et les acteurs de la société civile ».

« Le Sénégal est une Nation de dialogue, de tolérance et de médiation. Cet héritage doit être préservé par tous », insiste le communiqué, signé par le président du CNIOS, Khalifa Aboubacar Babou. Le Conseil conclut en réaffirmant son engagement à œuvrer pour « un Sénégal uni, stable, pacifique et respectueux de ses valeurs républicaines ».