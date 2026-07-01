Mondial 2026 : Les paris des bookmakers sur la rencontre Belgique-Sénégal

Ce mercredi 1er juillet, le Sénégal et la Belgique s’opposent en match à élimination directe lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Le début du match à Seattle a lieu à 20h00 GMT.

D’après les spécialistes de 1xBet, la Belgique est favorisée avec une cote de 2,24 pour sa victoire, contrairement à 3,61 pour le Sénégal (https://221foot.com). Un score final à égalité à la fin du temps réglementaire a une cote de 3,42.

Le ratio pour la qualification des Lions de la Teranga est de 2,3, tandis que celui des Diables Rouges est de 1,62. Selon les prévisions du bookmaker, il est probable que les deux équipes ne marqueront pas plus de deux buts durant le match, offrant une cote de 1,73 pour un total de moins de 2,5 buts.

Selon 1xBet, le résultat le plus probable semble être un match nul 1-1, avec une cote de 5,5. La Belgique 1-0 est cotée à une cote de 7, tandis qu’un score de 2-1 se voit attribuer une cote de 8.

Romelu Lukaku est considéré comme le joueur le plus probable pour scorer, selon un coefficient de 2,6. Du côté du Sénégal, le bookmaker (https://225foot.com/1xbet-app/) favorise Nicolas Jackson, en le cotant à 4. Il est possible de parier sur un but de Sadio Mané à une cote de 4,2.





