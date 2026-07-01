Référendum : le PDS appelle à voter « NON » et accuse Sonko de vouloir provoquer une crise institutionnelle

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a réagi à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de soumettre à référendum, à l’issue d’un large débat national, les propositions de révision de la Constitution portées par le Pastef.

Dans un communiqué publié mardi, le principal parti d’opposition appelle l’ensemble de ses militants, sympathisants, mouvements de soutien ainsi que le peuple sénégalais à se mobiliser pour faire échec à ces réformes en votant massivement « NON » lors du scrutin référendaire.

Le PDS estime que ces projets de modification de la loi fondamentale sont motivés par « les intérêts personnels d’Ousmane Sonko ». Selon le parti, ces réformes traduiraient « une soif de pouvoir » et une « haine des institutions républicaines », considérées comme le fondement de la démocratie et des libertés au Sénégal.

Dans son communiqué, le PDS accuse également Ousmane Sonko d’être à l’origine d’une crise économique et financière ayant aggravé la précarité et le chômage. Le parti soutient que le chef du gouvernement chercherait désormais à provoquer une crise institutionnelle en instrumentalisant la présidence de l’Assemblée nationale afin de destituer le président de la République, qu’il qualifie de « légitimement élu au suffrage universel ».

Le PDS dénonce ce qu’il considère comme un « coup de force » contre les institutions et appelle les Sénégalais à faire barrage à ce qu’il qualifie d’« atteinte à la sûreté de l’État » et de « tentative de coup d’État institutionnel ».

Le parti demande par ailleurs au président de la République ainsi qu’au pouvoir judiciaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l’ordre constitutionnel, la démocratie, les libertés publiques et la paix civile.

Enfin, le PDS condamne les violences survenues à l’Assemblée nationale et dénonce l’agression physique dont aurait été victime le député Abdou Mbow, qu’il attribue à des parlementaires de Pastef.