Le Colonel Kébé quitte Rewmi !

Le divorce est acté entre le colonel Abdourahime Kébé et le parti Rewmi. « J’ai décidé de démissionner de ma fonction de Secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité au sein de Rewmi et de mettre fin à mon affiliation à ce parti et ce, à compter de ce jour. Je quitte le parti pour des raisons de convenance personnelle. Je remercie le Président Idrissa Seck pour qui mon estime et ma considération restent intactes. Mes pensées affectueuses vont aussi à tous les responsables et militants de Rewmi qui m’ont toujours soutenu. Mon engagement politique continue pour une opposition forte, cohérente et audible au service exclusif des sénégalais et du Sénégal », explique le colonel à la retraite dans une lettre.