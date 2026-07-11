Le Conseil de sécurité de l’ONU achève les auditions des trois candidats au poste de secrétaire général

Le Conseil de sécurité de l’ONU a achevé les dialogues informels avec trois candidats au poste de prochain secrétaire général des Nations unies, tandis qu’un autre candidat doit encore être auditionné plus tard ce mois-ci, a déclaré vendredi le président du Conseil, Zenon Ngay Mukongo.

Mukongo, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’ONU et président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, a indiqué que les membres du Conseil avaient rencontré cette semaine l’ancien président sénégalais Macky Sall, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et l’ancienne ministre guyanaise des Affaires étrangères Carolyn Rodrigues-Birkett.

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu un dialogue informel le 7 juillet 2026 avec M. Macky Sall, en tant que candidat présenté par la République du Burundi pour le poste de secrétaire général des Nations unies », a déclaré Mukongo.

Il a précisé que les membres du Conseil avaient également rencontré le 7 juillet Rafael Grossi, proposé par l’Argentine, et le 9 juillet Carolyn Rodrigues-Birkett, proposée par la Guyana.

Selon Mukongo, chaque candidat a présenté sa vision pour l’ONU et abordé les défis auxquels l’organisation est confrontée avant de participer à des discussions interactives avec les membres du Conseil.

« Lors du dialogue avec chacun d’entre eux, le candidat a présenté ses points de vue sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontées les Nations unies », a-t-il déclaré. « Cela a été suivi d’un échange interactif avec les membres du Conseil de sécurité. »

Mukongo a indiqué que le Conseil de sécurité poursuivrait le processus de sélection conformément à l’article 97 de la Charte des Nations unies et aux orientations établies dans une lettre conjointe publiée par les présidents de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité le 25 novembre 2025.

« Le Conseil de sécurité prévoit de transmettre sa recommandation à l’Assemblée générale dans les délais appropriés, afin que la nomination par l’Assemblée permette au nouveau secrétaire général élu de disposer de suffisamment de temps pour préparer son entrée en fonction », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le déroulement des auditions, Mukongo a indiqué que les membres du Conseil avaient posé de nombreuses questions couvrant un large éventail de défis mondiaux auxquels l’ONU est confrontée.

« Il y a eu beaucoup de questions », a-t-il déclaré. « Chaque membre du Conseil a posé une ou deux questions de clarification sur l’ensemble des défis auxquels les Nations unies font face. »

Mukongo a refusé de commenter les échanges spécifiques, mais a indiqué que les candidats avaient expliqué comment ils comptaient répondre aux principaux enjeux internationaux s’ils étaient élus.

« Les candidats ont exposé la manière dont ils prévoient de relever ces défis difficiles, et nous avons ainsi une idée de ce que chacun d’eux souhaite faire une fois élu secrétaire général », a-t-il déclaré.

Mukongo a également confirmé qu’un candidat restait encore à entendre.

« Il reste une candidate qui n’est pas ici, et je pense que l’audition aura lieu le 27 », a-t-il déclaré, faisant référence à Maria Fernanda Espinosa Garcés.

Le successeur de l’actuel secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exercera un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à l’article 97 de la Charte des Nations unies, le secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Source : AA