Après l’échec mondial…le Sénégal tourne la page Pape Thiaw

Le football sénégalais vit un tournant décisif. Ce samedi 11 juillet 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé, par voie de communiqué, la cessation des fonctions de Pape Thiaw au poste de sélectionneur national. Une décision radicale qui emporte avec elle l’intégralité de son staff technique, marquant la fin d’une ère entamée il y a près de deux ans.

Cette résolution intervient douze jours seulement après l’élimination précoce des « Lions de la Teranga » en seizièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L’instance dirigeante du football sénégalais, après une réunion d’urgence du Comité exécutif, a justifié ce choix par la nécessité d’agir dans « l’intérêt supérieur » de la discipline, suite à une évaluation approfondie des performances récentes.

Pour le Sénégal, le Mondial en Amérique du Nord a laissé un goût amer. Malgré l’espoir suscité par le statut de champion d’Afrique de l’équipe, la campagne s’est révélée être une déception profonde, achevée par une élimination renversante face à la Belgique (2-3). Ce revers final, perçu comme une contre-performance majeure, a précipité le départ de celui qui était aux commandes depuis décembre 2024.

Pape Thiaw, âgé de 45 ans, aura connu un parcours en dents de scie à la tête de la sélection. Nommé initialement par intérim suite au limogeage d’Aliou Cissé, l’ancien technicien de Niarry-Tally avait su convaincre les instances fédérales de lui confier les rênes après une période de transition réussie. Sa légitimité s’était d’ailleurs renforcée quelques mois plus tôt sur la scène continentale.

En effet, le bilan du désormais ex-sélectionneur n’est pas dénué de succès. Sous sa houlette, le Sénégal a brillé lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc en janvier 2026, décrochant un deuxième titre continental historique. Cette consécration reste, à ce jour, le point culminant de son mandat, contrastant violemment avec les difficultés rencontrées outre-Atlantique.

Cependant, la Coupe du Monde a exposé les limites du projet de jeu mis en place. Fortement décrié par les observateurs et les supporters tout au long de la compétition, le staff technique n’a pas réussi à trouver les solutions tactiques nécessaires pour faire durer l’aventure sénégalaise au-delà des seizièmes de finale, cristallisant les frustrations nées de cet échec mondial.

Le processus de séparation est désormais enclenché. Le Comité exécutif a officiellement mandaté le Président de la FSF, Monsieur Abdoulaye Fall, pour porter cette décision à la connaissance des autorités compétentes. Cette procédure, qui se veut conforme aux dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles en vigueur, marque l’étape administrative finale du divorce entre la Fédération et le technicien.

Les conséquences de ce séisme touchent l’ensemble du groupe qui accompagnait Pape Thiaw. En décidant de remercier tout le staff technique, la FSF envoie un signal fort de renouvellement. L’objectif avoué est de repartir sur de nouvelles bases, après ce qui est désormais considéré comme un échec cuisant dans la trajectoire du football sénégalais.

Pour l’heure, l’attention se tourne vers l’avenir. Le départ de Pape Thiaw ouvre une période d’incertitude et de spéculations sur le nom de son successeur. La Fédération Sénégalaise de Football doit désormais engager une réflexion profonde pour désigner un nouveau profil capable de redonner de l’éclat aux « Lions » et de préparer les prochaines échéances internationales avec ambition. Alors qui choisir pour cette tâche ?

La rédaction de Xibaaru