Grand Magal 2026 : Vigilance prônée face aux usages de l’intelligence artificielle

Le comité d’organisation du Grand Magal de Touba a officiellement lancé, ce samedi, les préparatifs de l’édition 2026 prévue le 2 août prochain. La cérémonie s’est tenue en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides.

À cette occasion, les organisateurs ont appelé les pèlerins, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance dans l’usage de l’intelligence artificielle. Ils ont notamment insisté sur la nécessité de préserver l’authenticité des images du Khalife général des Mourides, de la Grande Mosquée de Touba et des autres lieux de culte.

Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a rappelé les recommandations du Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, en soulignant qu’elles s’inscrivent dans la continuité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a également mis l’accent sur la rigueur indispensable à l’organisation du Magal, qui commémore le départ en exil de Serigne Touba au Gabon en 1895.

Le président du comité d’organisation a, pour sa part, averti contre la diffusion de contenus manipulés ou sortis de leur contexte, invitant les fidèles à adopter un comportement responsable. Les organisateurs ont salué l’ensemble des talibés mourides, transmis les salutations du Khalife général à toutes les confréries religieuses du Sénégal et à la Oummah islamique.

Ils ont enfin assuré que toutes les dispositions sont prises pour que le Grand Magal 2026 se déroule dans un climat de cohésion sociale et de ferveur spirituelle.